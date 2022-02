Más de 36 grados en Paraná: socios disfrutan de piletas en Club de Pescadores

En una jornada calurosa donde la temperatura superó los 36 grados en Paraná a las 15 horas, Elonce recorrió el Club de Pescadores y dialogó con los socios que eligieron las piletas para refrescarse. El Club de Pescadores de Paraná se encuentra ubicado en avenida Laurencena y cuenta con un gran espacio verde, piletas, sillones, amplios sectores de sombra, proveeduría y mucho más.Una de las guardavidas, Tamara, contó a Elonce que “muchos le tienen miedo al sol entonces vienen cerca de las 16 y 17 horas, pero de todos modos algunos se acercan durante la siesta; hay quienes salen del trabajo y vienen directamente a la pileta”.“Vine temprano y me gusta mucho nadar en la pileta”, expresó un niño, Santiago, a Elonce.“Hace poco que me hice socio y es algo fantástico, se disfruta mucho y el agua está siempre agradable”, mencionó un hombre al dar cuenta que concurre al club todos los días.“Por la pandemia decidimos no viajar en vacaciones entonces la pileta es una muy buena opción; se la pasa muy bien y disfrutamos todo el día”, expresó una mujer al remarcar que concurre siempre con su hijo, “aprovechamos mucho las instalaciones, venimos después de almorzar y nos volvemos a casa luego de cenar, alrededor de las 23 horas”, sumó.Una mujer contó que va al club desde hace años y allí se encuentra con un grupo de amigas. “Es nuestro lugar en el mundo, venimos siempre y tratamos de quedarnos hasta el final para aprovechar el agua”, expresó y remarcó que “los indispensables son gorro, protector solar, agua y mucho mate; compartimos y nos relajamos”.