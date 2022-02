Paraná Joven lanzó "Vitae", una nueva manera de difundir curriculums

El grupo Paraná Joven inició una nueva propuesta dirigida al sector. Se trata de “Vitae”, una herramienta que busca motivar a la juventud en la búsqueda del primer empleo, adaptando las nuevas redes sociales a la aplicación de tradicional curriculum vitae que todos conocen.La nueva campaña, tiene como objetivo principal generar que un posible empleador tenga un rápido acceso a la información laboral de potenciales empleados.Como funcionamiento, el sistema a aplicar por los jóvenes es completar plantillas desde la aplicación Instagram con los datos que se aportarán y que serán los de mayor importancia reduciendo al máximo los datos del tradicional cv. Como metodología, cada interesado podrá descargar el modelo que más se adapte de acuerdo a la información que quiera dejar expuesta en su perfil, una vez completada la platilla. Cada joven usuario deberá dejar esta historia como destacada bajo la denominación MI VITAE y así quedará visible al ingresar a su cuenta de Instagram.Una de las integrantes de Paraná Joven, María Rosa Bello, informó que desde la página del grupo en Instagram “se podrán ver los tutoriales en nuestras historias para armar el tradicional cv en el caso de que un posible empleo surja y solicite el curriculum ampliado con más información para el potencial empleado”.Esto permitirá “generar un banco de trabajo para producir un feedback entre el futuro empleado y las empresas, micro emprendimientos locales y todo aquel que requiera un trabajador”, agregó.Paraná Joven además dará asesoramiento y herramientas para elaborar un curriculum más específico en caso que se requiera, descargando y completando plantillas que estarán disponibles en sus redes o haciendo el propio.Por su parte Carlos Cáceres Monzón, acotó que esta idea surgió “porque realmente sabemos la necesidad laboral que atravesamos los jóvenes, y muchas veces no solo se trata de la falta de trabajo, sino que también hay una falta de motivación en buscar empleo por parte de nuestro sector”. En ese sentido, graficó que “salir a repartir curriculums, el gasto de impresión que muchas veces esto acarrea y la desilusión que genera que muchos de ellos terminan en un cajón, es algo muy tedioso para muchos”.Siendo que las redes son muy utilizadas todo el tiempo, es que el grupo consideró que debían ser aprovechadas en la búsqueda laboral: “Creemos que esta es una forma de aggiornar el tradicional curriculum, que no implica reemplazarlo, pero sí creemos que es una manera de renovarlo y mostrarlo más abiertamente”.El grupo Paraná Joven sigue funcionando, desde el inicio de sus actividades, sumando nuevos integrantes. Surgió con la pandemia con la campaña que instó a lograr una mayor conectividad de internet ante la falta de WiFi en 2020. Esa iniciativa lanzada como una masiva campaña solidaria por parte de jóvenes paranaenses, se replicó en otras localidades, con el objetivo de que se tomara conciencia de la problemática y se compartiera el WiFi de un domicilio particular para que los estudiantes pudiesen enviar sus tareas en pandemia.