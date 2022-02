Renovación del carnet de conducir: “Los turnos disponibles son para marzo”

Prorrogaron el vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir hasta el 30 de abril de 2022 para licencias cuyas vigencias culminen entre el 15 de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2022.“El objetivo es no generarle un problema mayor al vecino, pero si invitarlo a que regularice su situación en estos 90 días de prórroga y entendiendo que los turnos de febrero ya están tomados y los turnos disponibles son para la primera semana de marzo”, comunicó ael subsecretario municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Lucas Garcilazo.Se otorgan 280 turnos por día.La atención en el Registro de Conducir es solo con turno previo a través del portal Mi Paraná en www.parana.gob.ar “La modernización del sistema implica la facilidad para acceder al portal y, a través de la validación del e-mail y el DNI, poder emitir los sellados necesarios para poder llevar adelante el trámite y sacar el turno para poder concurrir de manera segura y ordenada al Registro de Conducir”, recomendó Garcilazo.Las oficinas del Registro de Conducir de calle Alem 826 funcionarán, durante febrero, de lunes a viernes de 7 a 16 horas.“Pedimos que si alguien, por alguna circunstancia, se encuentra dificultado de poder asistir al turno, que ingrese a Mi Paraná para modificar la fecha de su turno a fin de liberarlo para otro vecino”, recomendó el funcionario municipal.“El 85% de los trámites que se hacen en el Registro son renovaciones; es un trámite simple que no debería tardar más de media hora”, indicó al insistir en la recomendación de chequear la vigencia en caso de viajes por vacaciones.Quienes no tengan acceso al servicio de internet, pueden acercarse personalmente a la oficina de Mi Paraná, que se encuentra en la planta baja del edificio municipal de Cinco Esquinas, “donde el personal lo ayudará a crearse una cuenta y coadyuvar para que saque el turno y los sellados; ya con eso impreso, en el Registro de Conducir puede abonarlos”.