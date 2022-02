Gremio no docente considera que en UNER se debe exigir el pase sanitario

“A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, instituciones como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Matanza y dos sedes de la Universidad Tecnológica Nacional decidieron implementar el pase sanitario para el ingreso a los establecimientos.



En este marco, el secretario general de APUNER apuntó que el gremio se encuentra a favor de la implementación del pase sanitario “no solo por una cuestión de responsabilidad social, sino también para contribuir con la política sanitaria que lleva adelante el gobierno nacional”. Sobre este tema, agregó: “Sabemos bien que los problemas que han ocurrido en estos últimos tiempos se deben a que mucha gente tomó la irresponsable decisión de no vacunarse”.



Coronel también informó que aún no se han mantenido reuniones sobre este tema con las autoridades de la universidad. Sin embargo, dijo que “más allá de lo que determine la institución nosotros estamos de acuerdo con la exigencia de la vacunación”.



“Vamos a dar a conocer esta postura a través de nuestra entidad gremial y de los representantes que tenemos en los Consejos Directivos y Superior, ya que consideramos que es una medida muy responsable”, enfatizó a APF.



Por otra parte, expresó que “hay casos de miembros del gremio que no se quieren vacunar, porque no están de acuerdo con la vacunación” y que, frente a esto “hay preocupación de algunos afiliados que temen por su salud”. “Afortunadamente son solo una minoría los no vacunados”, aclaró.