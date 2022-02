Pesar: falleció Edgardo Ronald Aversa, técnico de radio que trabajó en LT 14

Raúl Galanti, quien fue director de la radio LT 14

. Fuey un fanático del arte de hacer radio., en diálogo con, mostró su pesar por la muerte de Edgardo Ronald Aversa. Lo describió como “muy querible, muy dedicado a su profesión, mostraba en su sonrisa permanente la felicidad que le producía su trabajo., luego se trasladó a Mar del Plata, junto a Raúl Gil, otro locutor importante de la época en la región, y allí participaron de la creación de LU 9, emisora de Mar del Plata, continuando con su tarea de pioneros”.“Me recordaba su hijo Freddy, que Edgardo, además,que después tuvimos oportunidad de compartir con él”, rememoró.

Exhibía en todo momento enorme felicidad por su trabajo

El recuerdo de Aversa, en una nota realizada al reconocido técnico en Canal Once:

Aversa volvió a Paraná y “trabajaba en el área de Comunicaciones de la provincia de Entre Ríos, yy terminó de algún, modo, condicionando su continuidad, a que yo le permitiera seguir con las trasmisiones de exteriores, realizando trabajos puntuales del oficio que amó. Era un auténtico técnico”, dijo muy conmovido, Galanti.. En aquella época los elementos técnicos con lo que se trabajaba no eran ‘ni cerca’ a lo que es ahora”, aseveró también al describir a este profesional “con todas las letras”.Al graficar la enorme alegría que exhibía Aversa, todo el tiempo, Galanti graficó: “mostraba siempre su felicidad de realizar este trabajo; eso no es fácil de encontrar. Fue un ejemplo y por eso me emociona recordarlo”.