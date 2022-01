La Calesita del Parque Urquiza cumplió 51 años girando alrededor de la alegría

Cinco generaciones de paranaenses ya pasaron por la calesita del Parque Urquiza, una de las pocas que han sobrevivido al tiempo en la capital entrerriana y tras 51 años sigue girando alrededor de la alegría.“Estamos de festejos, cumplimos un año más de alegrías y sonrisas en los chicos”, expresó aMartin Parkinson, sobrino del creador.Es uno de los paseos infantiles más deseados por los chicos y su creador “Don Noni”, pidió, antes de morir, que continúen con la tradición por amor. El Carrusel fue traído de Buenos Aires en 1971. “Fue el primer juego de Paraná y la gente se congregaba en el parque a tomar mates y pasar un buen rato. Las familias se entretenían y los niños venían a la calesita”.Ubicada en la zona del monumento al General Justo José de Urquiza, la "Calesita de Don Noni", continúa con la tradición de dar vueltas en la vida de los chicos. “Además de la tradición familiar, no quisimos que se pierda este juego tan sano”. “La gente nos pide que no aflojemos y no dejemos”, mencionó.“Como es un juego de época, seguimos manteniendo la misma música: Carlitos Bala, Gaby, Fofó y Miliki; pero también de Piñon Fijo, Panam”. Sin embargo, Martin contó que con se fueron adaptando a los nuevos tiempos y “pasamos música de todas las generaciones”.La entrada está $100. “Menos es imposible, pero hacemos algunas promociones. También, a los chicos más necesitados, los dejamos subir sin pagar. Nos ayudamos entre todos y gracias a la gente, nosotros podemos seguir”. Los caballos y el elefante trompita “son los juguetes que más se suben”, contó.La Cigarra Resto, no quiso perderse el festejo: “Celebremos un año más y pidamos por muchos más”.Al finalizar, Martin contó que junto a sus colegas calesiteros, están buscando que se declaren “Patrimonio Histórico” a los juegos.