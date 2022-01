Tiene 11 años y fue la revelación de la Peña de la Fiesta del Pan Casero

Bernardita Gutiérrez tiene 11 años y es de Paraná. Durante el fin de semana se presentó en la Peña de la Fiesta del Pan Casero, que tuvo lugar en Sauce de Luna y consiguió un logro muy importante: en la próxima edición podrá estar presente en el escenario mayor del evento que congrega a miles de personas.



En diálogo con Elonce, contó que la experiencia “fue re linda, lo tomé como una práctica, como un momento para pasarla bien y no me esperaba ganar, sólo iba para disfrutar porque me encanta cantar y de pronto gané el premio a la Revelación”.



La niña cantó en el rubro “chamamé bailanta” que es uno de los géneros que más le gusta. Además contó que será una experiencia aun mayor poder estar en el escenario mayor de la Fiesta del Pan Casero. “Me encantaría porque vi a otros cantantes y quedé impactada”.



A pesar de su corta edad, Bernardita afirma que se inició en el canto desde muy pequeña; más precisamente en la oportunidad de celebrar un cumpleaños de su abuela. En ese entonces, su abuelo había invitado a unos músicos y le preguntó si quería cantar. Si bien al principio no se animaba, finalmente dijo que sí y de ahí no paró. Elonce.com