Cómo diferenciar entre los síntomas de coronavirus y dengue

Promotores ambientales del Municipio de Paraná continúan recorriendo diversas zonas de la ciudad invitando casa por casa a los vecinos para que desechen elementos que no usan y acumulan agua y así evitar la proliferación del mosquito.



“Siempre le pedimos a las personas que se fijen si no tienen tarritos botellas, baldes o diversos elementos que pueden juntar agua y ser criaderos de mosquitos aedes aegypti”, explicó la subsecretaria de Salud de Paraná, Silvina Saavedra, a Elonce.



“Las personas viajan por vacaciones y muchas veces van a lugares donde hay casos de dengue y pueden venir infectadas; entonces si en Paraná hay mosquitos aedes y los pican comienza la transmisión del virus”, comunicó. Síntomas de dengue En esta ocasión, explicó los síntomas de dengue muchas veces son similares a los del coronavirus, como fiebre, dolor en las articulaciones y decaimiento, pero una gran diferencia es que cuando una persona tienen dengue, “no posee síntomas respiratorios, como dolor de garganta ni congestión”, detalló.



Se recordará que los principales síntomas del coronavirus son fiebre, tos, fatiga, malestar general, pérdida del olfato y el gusto, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor al tragar, diarrea, dificultades para respirar y neumonía.



Por su parte el dengue se manifiesta a través de fiebre, que puede estar asociada a dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular, y de articulaciones, nauseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías. A diferencia de coronavirus, el dengue no presenta cuadro respiratorio ni neumonía.



En sintonía con esto amplió que “existen cuatro tipo de dengue y cuando una persona contrae uno de ellos, si con el tiempo se vuelve a contagiar es muy probable que curse un cuadro complejo que se conoce como dengue grave o dengue hemorrágico”.



Aclaró que en la ciudad no se registraron casos de dengue e instan fortalecer las acciones de descacharrización para evitar la proliferación del mosquito.



Por otro lado, Saavedra mencionó que continúan con los rastrillajes y vacunación contra el covid en barrios de la capital entrerriana.