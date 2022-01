El miércoles habrá una colecta de sangre en La Baxada: “Necesitamos donantes 0+”

“Necesitamos donantes grupo 0+”

“En diciembre y enero siempre hay una baja importante en la cantidad de donantes de sangre e incluso la pandemia no nos benefició mucho y sigue bajando ese número. Esto es algo que nos preocupa, porque si no tenemos una buena cantidad de donantes, baja el stock” de componentes sanguíneos”, comunicó ala coordinadora técnica del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo.“Si bien siempre tenemos para cubrir las urgencias, lo importante es que la gente se concientice sobre la donación de sangre”, insistió Jacobo al instar: “Cuando se sienta a donar sangre tiene que pensar en el que está esperando por esa acción que dura muy pocos minutos y es tan importante”.“Antes de la pandemia, teníamos hasta más de 30 donantes diarios, pero después bajó a menos de la mitad ese número”, alertó la coordinadora, y destacó la importancia de las colectas externas de sangre en clubes y demás entidades.“Por los heridos en accidentes de tránsito y enfermos onco-hematológicos, que necesitan del componente de plaquetas”, aumentó la demanda de componentes sanguíneos.En la oportunidad, anunció queel miércoles 9 de febrero en la sede de una ONG de Cerrito; y el miércoles 16 en Colonia Avellaneda.“Pedimos a los donantes grupo 0+ que por favor se acerquen a donar porque, si bien es el más simple y el que está en la mayor cantidad de la población, es el que más necesitamos”, explicó Jacobo.En Paraná, la donación voluntaria se puede realizar en el Banco de Sangre ubicado en el hospital San Martín (Pascual Palma 451) de lunes a viernes de 7 a 11; y en el hospital Materno Infantil San Roque, contactándose con el servicio de Hemoterapia por mail [email protected] o telefónicamente al: 0343-4230460 internos 217 y 212.Pueden donar sangre, las personas de 18 a 65 años; los adolescentes de 17 años, con una autorización de los padres, también pueden donar.“Aquellos que pasaron por una cirugía, tatuajes, perforaciones de oreja o acupuntura, después de un año pueden donar sangre; y después de un endoscopia o colonoscopia, deben transcurrir seis meses; al igual que un parto normal, pero si la mujer está en período de lactancia no puede donar sangre”, explicó Jacobo. Y agregó que, en caso de haber contraído Covid-19, lo recomendable es donar pasados los 10 días sin síntomas y después de haberse aplicado la vacuna se deberán esperar 72 horas.