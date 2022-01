Primera noche de Música en el Anfiteatro: “La gente respondió muy bien”

Cuidados sanitarios

Con cuidados sanitarios (entradas reservadas con cupo, aforo y Pase Sanitario cumpliendo la normativa provincial y nacional), este sábado actuaron Los Tabaleros, Suma Paciencia y Zaccaro y Los Puercos. Además, hubo un patio gastronómico con emprendedores locales.El secretario de Coordinación Estratégica, Jose Claret, valoró el "trabajo de distintas áreas municipales para concretar una propuesta de calidad gratuita, cuidándonos para cuidar el trabajo, y en un Anfiteatro donde la Municipalidad hizo las obras necesarias para recuperarlo como escenario"."La gente ha respondido muy bien a la convocatoria y estamos felices de volver al Anfiteatro”, destaco la subsecretaria de Cultura, Carina Netto.“El comportamiento de la gente ha sido excelente. Pedimos el Pase Sanitario, como indican las normativas provinciales y nacionales, porque es un evento que convoca a más de mil personas, más allá de que es al aire libre. Es para constatar que los mayores de 13 años tengan las dos dosis", señaló Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud.En ese sentido, informó que quienes no tengan la aplicación del Pase Sanitario en su celular pueden llevar el carnet de vacunación. Y recordó que la entrada libre y gratuita se debe reservar en la página web del Municipio, www.parana.gob.ar para mantener el aforo.Beto Martínez, de Los Tabaleros, señaló: “Estamos muy motivados con la naturaleza, la gente y el entorno en este Anfiteatro. Es un festival ecléctico con bandas de varios estilos y lugares. Me parece que es un gol de la organización”.Sebastián Glezer, vocalista de Suma Paciencia, destacó "que el Estado se involucre y le de un espacio a los artistas con sonido, iluminación y pantalla excelentes para brindar un show de primera en un escenario ideal”.Jorge Mansilla, integrante de Zaccaro y Los Puercos, indicó que "está bueno que se abran estos espacios apostando a la diversidad porque hay muchas bandas buenas en Paraná”.“Es la primera vez que vengo al Anfiteatro, que está hermoso. Los grupos son muy buenos y es una muy linda propuesta”, contó Gladys.María del Carmen, vecina de calle Almirante Brown, aseguró: “Me parece bárbara la propuesta y que sea gratuita, con un muy buen nivel de artistas”.Jorge, vecino de la zona, añadió: “Está todo muy lindo y combinado con el patio de comidas es una fusión perfecta. Me parece muy importante que controlen la entrada y pidan el Pase Sanitario”.Durante el evento, el público pudo disfrutar también de un patio de comidas con emprendedores locales que tuvieron así una oportunidad más para poder trabajar.“Agradecemos a la Municipalidad por esta oportunidad. La pandemia nos golpeó fuerte a todos, pero este tipo de cosas hacen que podamos repuntar y salgamos adelante entre todos”, señaló Lisandro Terranova, de Nápoles.Ayelén Alasino, con pastelería artesanal y comidas rápidas, dijo que es "fantástico que el Municipio acompañe a los emprendedores para acercarnos a la gente y así poder seguir trabajando. Veníamos mal por la pandemia y es una ayuda enorme”.Sábado 05/02: Rock-Santiago Motorizado-Salsa De Choclo (Concordia)-Cultura Frita (Paraná)Sábado 12/02: Música del Mundo-Raúl Barboza-Los Tinguiritas (Concordia)-Big Band (Paraná)Sábado 19/02: Cumbia-Los del Fuego-La Sin Nombre (Ramírez)-Preguntale Aquel (Paraná).