Aplicaron segundas dosis y refuerzos en jornada de vacunación en Escuela Hogar

Continúa este fin de semana la vacunación en la Escuela Hogar de Paraná. Se aplicaron segunda dosis de Sputnik V, refuerzos y segunda dosis de AstraZeneca.



Olga Castañeda, encargada del Operativo de Vacunación, dijo a Elonce que “se ha acercado gente y les hemos aplicado la primera dosis de Cansino”.



Comentó que “quienes hayan cumplido 21 días desde su primera aplicación de Sputnik V ya pueden concurrir a ponerse la segunda. Quienes se hayan vacunado con AstraZeneca, deben esperar 60 días desde la primera dosis para venir a aplicarse la segunda”.



Este sábado se otorgaron 1000 turnos para aplicar refuerzos. “Ha venido mucha gente joven a vacunarse y muchos grandes también. La gente hoy en día confía más en las combinaciones, que todas las vacunas tienen la misma efectividad”. Testimonios Un hombre comentó a Elonce que “me vacuné con AstraZeneca, el refuerzo. No nos habían llamado por teléfono, no teníamos turno, como vimos que hoy se podía vinimos. Tuvimos algunos síntomas con la primera dosis, pero todo bien”.



Otro joven, de 21 años, manifestó que concurrió a colocarse el refuerzo. “Es mi tercera dosis. Tuve dos de Sinopharm y ahora AstraZeneca. La segunda dosis fue en septiembre, ahora me dieron turno”.



“Los jóvenes más que nada deben vacunarse porque son los que están saliendo mucho. Deben cuidar a sus abuelos, a la gente mayor, a todos. Es importante vacunarse”, agregó.



Una mamá asistió con sus dos hijos y aseguró que “me apliqué la tercera dosis, el esquema completo tengo. Ya tuvimos el virus en casa, pero fue leve. Vamos bien, seguimos cuidándonos”.



Un joven de 19 años aseguró que “me apliqué la tercera dosis. Primero me aplicaron dos de Sinopharm. Es importante estar vacunado para cuidar a los parientes más grandes, sobre todo. Poco a poco iremos volviendo a la normalidad. Por suerte no he tenido covid, pero tengo amigos que sí”. Elonce.com