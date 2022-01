Banco Nación abre para entregar tarjetas Previaje: destacan el programa

Para quiénes

Con el objetivo de agilizar la entrega y evitar demoras en la distribución las de las tarjetas correspondientes al Programa Previaje, a cargo del Correo,, con lo cual los beneficiarios podrán retirar los plásticos de las entidades habilitadas de forma directa, sencilla y efectiva.-Deben acudir a la sucursal bancaria sólo aquellos que reciban una notificación oficial por mail desde el Ministerio de Turismo de la Nación.-La tarjeta que se entregará corresponde a aquellos que viajan a partir del próximo 1 de febrero (e incluye a los beneficiarios que utilizarán el sistema durante ese mes)Dado el importante volumen de los productos Previaje emitidos a usuarios que accedieron al beneficio,, 27 de enero, inclusive, pero los plásticos que no hubieran podido ser entregados en domicilio se estarán remitiendo a cada sucursal de radicación del Banco desde el próximo viernes 28.Por esta razón y en función de la importancia de posibilitar que cada beneficiario o beneficiaria pueda acceder a su tarjeta antes del inicio de su viaje,. También es importante recordar a los beneficiarios que podrán utilizar la modalidad previaje a través de la aplicación BNA+“No está la de nosotros, porque viajamos en marzo; están entregando las de fecha límite 15 de febrero”, contaron auna pareja que viajará a la Patagonia y que acudió este sábadoa consultar a Banco Nación. Acotaron que, según les detallaron, les entregarán las tarjetas a domicilio, los primeros días de marzo.Eligieron la opción de usar el Previaje, “por las facilidades que dan; es muy buena alternativa”.Al mismo tiempo, dijeron que “muchos de sus allegados” usan este programa para viajar en esta temporada de verano.Otra de las personas que concurrió indicó que pudo hacer el trámite y que al Previaje lo usará tras elegir vacacionar en Carlos Paz (Córdoba), por siete días. Lo hará con su familia. “Es una buena opción para ahorrar unos cuantos pesos”, agregó.Una mujer que concurrió a buscar la tarjeta Previaje. “Ya estamos con el viajecito al pie del colectivo” graficó agregando que en esta temporada decidió vacacionar en Mar del Plata. Concurrirá con un grupo de amigas, por diez días.“El año pasado viajé a Santiago del Estero, luego al sur del país, yo no la había usado pero este año, la gente que ya tuvo su experiencia con su uso, me dijo lo útil que era. Es por esto que para esta oportunidad, con tiempo la gestioné”, aseveró. Elonce.