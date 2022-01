Multaron a motociclista por usar un casco para skate: su descargo

Raúl es un trabajador al que sancionaron por usar un casco para skate cuando circulaba a bordo de una moto. El hombre, a través de, ahora busca concientizar a otros sobre el uso de cascos homologados para evitar las multas.“Hace dos años compré un casco que me vendieron como si fuera para moto, pero no está homologado”, contó Raúl a. El hombre, que dijo desconocer la ley de Tránsito, aseguró que, en un control de tránsito vehicular, era “la primera vez” que le explicaban que el casco de skate no era el adecuado para transitar en moto.“Yo regresaba del trabajo cuando me pararon, me dijeron que el casco no estaba homologado, y me hicieron la multa”, indicó al remarcar: “Me dijeron que era un casco para skate”. Sin embargo, el empleado insistió con respecto a que adquirió el casco en una casa de venta de accesorios para motos.En relación a las características del casco blanco de la marca Vértigo, mencionó: “Tiene un precinto, es más fresco y más baratón también”. “Es un casco que no sofoca porque supuestamente es de verano”, agregó.Tras la multa que recibió por la infracción, Raúl, a través de, buscó concientizar a otros sobre el uso del casco reglamentario para transitar en moto: “Para advertirles a otros que no usen ese casco porque tendrán la desgracia de la multa”, argumentó.