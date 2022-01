Piden la construcción de una muralla que frenen desmoronamientos en Puerto Viejo

Paraná Vecinos piden asistencia para evitar desbarrancamientos a la vera de un arroyo

Vecinos de avenida Estrada, en Puerto Viejo de Paraná, solicitaron a través dela construcción de una muralla a fin de evitar desmoronamientos que puedan perjudicar a sus viviendas. Denunciaron que los trabajos de máquinas y camiones municipales afectaron la estabilidad de la barranca.“Hace seis meses atrás, del viernes al domingo, hubo un gran movimiento de máquinas y camiones con municipales que cortaron árboles. Y nos agarrábamos la cabeza porque la barranca no se debe tocar, y menos con máquinas que generen movimiento, porque esto es arcilla, barro que se mete en los hogares”, apuntó aOscar, un vecino cuyo hogar se ubica sobre avenida Estrada. Según apuntó, los trabajos eran “para un hijo de un empleado municipal”.En la oportunidad, el hombre recordó que “en el ´83 hubo que trasladar gente” por los movimientos en la barranca. De acuerdo a lo que comentó, después de esos inconvenientes, los vecinos pidieron la construcción de un murallón, pero nunca obtuvieron respuesta al reclamo. “Desde la municipalidad vinieron e hicieron los croquis, pero nunca volvieron”, reprochó Oscar.“Con las últimas lluvias, cayeron tremendas piedras y se escucharon los estruendos cuando golpearon contra el murallón de mi casa”, comentó otro vecino y argumentó que los desmoronamientos se deben a la falta de contención de la barranca “al no haber árboles ni raíces que la sostengan”. “Cortaron y quemaron árboles en dos incendios grandes y la tierra quedó al desnudo”, explicó.“Si sobre mi habitación cae una piedra, me mata tranquilamente a mí y a mi familia”, completó otra mujer.“Hace diez años atrás, una lluvia me volteó un tapial que había construido, pero con esfuerzo lo levanté de vuelta y ahora pasó lo mismo hace unos seis meses. Los de Protección Civil me pidieron todos los datos y nunca hicieron nada”, se quejó un vecino.“Vivir así es peligroso porque cuando llueve se escucha cómo se desprenden las ramas de los árboles. Es infartante y terminás rezando para que no pase nada”, agregó una mujer.