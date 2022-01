Todos por Amaia: recaudan fondos para costear tratamiento a niña con cáncer

Amaia es una niña paranaense a la que le diagnosticaron un tumor en el tronco encefálico, por el cual permanece internada en el hospital Garrahan, en Buenos Aires. A raíz de ese tipo de cáncer raro, su familia busca tratamientos alternativos que puedan mejorar su calidad de vida, a través de ensayos clínicos que se encuentran en etapas iniciales en Estados Unidos o Europa.“A Ami le diagnosticaron glioma difuso en línea media, es un tumor dentro del tronco encefálico que, además, tiene el plus de tener células mutadas, es decir, células que nunca dejan de crecer. Y en el hospital Garrahan nos dijeron que no había nada para hacer y nos propusieron hacerle radioterapia paliativa”, explicó asu mamá, Valentina D´Agostino.Dada la rareza de este tipo de cáncer, la familia de Amaia investigó sobre ensayos clínicos en Estados Unidos y en Europa, los que se encuentran en etapas iniciales. “Son varios y no están en fases muy elevadas, pero como papás vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que, de la mejor forma posible y manteniendo su calidad de vida, acceda a esos ensayos”, indicó la madre de la pequeña.Y continuó: “El oncólogo es quien puede conectarse con estos centros donde hacen los ensayos; y aún no tenemos el costo del ensayo porque estamos estudiando con él cuál sería el ensayo clínico que más le convenga a Ami”.“Gracias a Dios su enfermedad fue detectada tan pronto que Ami solo tiene problemas visuales, se puede trasladar como una nena normal, y tenemos dos meses hasta que termine la radioterapia; ahí le hacen el control para decidir cuál será el ensayo que más le convenga. Pero en el momento en el que se cumpla ese tiempo, tenemos que irnos, por eso, comenzamos a recaudar fondos porque en el día tal tenemos que viajar a un lado u otro”, argumentó.Consultada a Valentina cómo detectaron la enfermedad en la pequeña, ésta rememoró: “Vivíamos en España hace tres años, veníamos de vacaciones a pasar las fiestas y ya pensábamos que Ami tenía que ir a un oftalmólogo porque tenía problemas visuales. Tras la consulta con la oftalmóloga en el hospital San Roque, nos confirmó que no podía girar los ojos hacia la izquierda y nos derivó directamente a Neurología, donde le pidieron una resonancia de carácter urgente; a los días ya estábamos en el Garrahan porque le detectaron este tumor que, al ir creciendo, empezó a tocar el tronco encefálico, que es la conexión entre el cuerpo y el cerebro”.En la oportunidad, la mamá de Amaia imploró que la tengan en sus oraciones “porque tenemos mucha fe y nos encantaría que esto quede en un hermoso recuerdo”. “Pero en caso de seguir luchando, la recaudación será para darle la mejor calidad de vida con el ensayo clínico que sea mejor para ella”, destacó.A los fines de recaudar fondos para el tratamiento de Amaia, su familia abrió una cuenta en Mercado Pago, donde se pueden depositar sumas de dinero en forma de colaboración.