Robaron mercadería de un merendero: piden donaciones para seguir funcionando

El Merendero “Semillitas de amor”, ubicado en el Barrio Anacleto Mediana, le brinda la merienda dos veces por semana a 42 chicos y los domingos le hace entrega de una vianda de alimentos.Actualmente el merendero no está pasando por un buen momento, sufrió un robo y le retiraron una ayuda social.Gisela Romero, encargada del lugar, contó aque necesitan una cocina o un horno para poder producir panificación para venderla y así se costear los gastos del merendero.“Recibía una ayuda social de leche, pero me la quietaron. Según me dijeron fue por una actualización de datos, yo reclamé y me dijeron que me iban a avisar que pasaba. A muchos merenderos le pasó lo mismo”, expresó.Por el momento, la encargada del lugar recurre a la colaboración de las personas para poder brindarle una merienda a los chicos.Sobre el robo que sufrió, contó que hace tres semanas le llevaron la mercadería que tiene guardada para el merendero. “Todo lo que me donan lo guardo en una pieza. Una madrugada, mientras estábamos aislados por coronavirus, entraron y nos robaron. Esa noche escuchamos a los perros ladrar, pero como estábamos con fiebre no nos levantamos. Al otro día no encontramos con que nos faltaban varias cosas”.La mujer solicita ayuda de la comunidad para poder seguir funcionando y ayudando a los menos tienen. Los interesados en colaborar se pueden comunicar al: 154 653 614.