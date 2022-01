Video: Vecino logra filmar a varios ciervos sueltos en Paraná

Las imágenes de un video captado por un automovilista alertaron sobre la presencia de cinco ciervos deambulando por avenida Almafuerte y calle Antonio Bonell de la capital entrerriana. Luego del reciente episodio donde una cierva Axis falleció en pleno centro de Paraná, comenzaron a conocerse distintos avistamientos en cercanías del casco urbano que sitúan una manada en la zona del Acceso Norte en donde se registraron varios de estos incidentes.En las sombras se alcanzan a ver cinco pares de ojos brillantes que, al costado de una calle lateral, casi intersección con Avenida Almafuerte, cruzan sigilosos ante el asombro del conductor del auto que relata en el video, cómo cinco ciervos cruzan a un costado de su camino. Luego de detenerse un instante, los animales siguen la marcha presurosos a paso coordinado.

Distintos avistamientos de ciervos sueltos en cercanías del casco urbano de Paraná comenzaron a trascender y tomar cuerpo luego del episodio donde una cierva Axis fue vista en la intersección de avenidas Laurencena y Ramírez. Luego de un deambular errático, el animal cayó muerto en calle La Paz, presumiblemente producto de un paro cardíaco.que ciervos de este tipo fueron divisados en cercanías de la Escuela de Policía, en la avenida de Circunvalación José Hernández. También otras narraciones sitúan una manada de al menos tres ejemplares en el sector donde se ubican las estaciones de servicio en el Acceso Norte a la ruta Nº 12. Otras en Gobernador Maya y Francia, también en “el Rulo” del acceso al Túnel Subfluvial, hace dos meses atarás, y en cercanías del Club de Golf del Club Atlético Estudiantes. Pero no fue hasta ahora que se conocieron imágenes de este grupo de animales que datarían del martes de la semana pasada.De acuerdo a declaraciones oficiales, luego del incidente de la cierva muerta, y la hipótesis de que el Axis se haya perdido de su familia, se anunció una investigación para conocer la existencia sobre la posible manda o lugar de encierro donde presumiblemente podría haberse escapado. Pero sobre los avances nada se conoció e incluso una fuente policial de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales dijo que no existían denuncias sobre los casos que comenzaron a tener estado público, ni tampoco indagaciones que se dijeron iban a ponerse en marcha.Tampoco se conoce algún tipo de actuación de oficio por parte de las áreas del Ministerio de la Producción que podrían tener competencia dado que se trata de especies salvajes que, de ser Axis, son exóticas invasoras.Al mismo tiempo, trascendió que no solo en la capital provincial se conoce situaciones de encuentros con ciervos en zonas suburbanas o rurales en cercanías a rutas. Este es el caso de un episodio confirmado donde un animal de este tipo que embistió un motociclista en Ruta 11, entre Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, en el departamento Diamante. El accidente no pasó a mayores, pero pudo ser una tragedia, contó un testigo del hecho que asistió a la víctima, un empleado de la estación de servicio cercana a ese lugar. El testimonio señaló que el animal no sufrió ninguna herida, y tras el susto, se perdió en la espesura de los pastizales.