Paranaense patentó una camisa para vacunarse: en qué consiste la iniciativa

Puede parecer una cuestión menor, pero al fin y al cabo es una de las imágenes más recurrentes que observamos desde el inicio de la vacunación contra el coronavirus: la de personas que acuden a recibir su dosis con prendas que no siempre resultan ser las más cómodas para recibir el pinchazo.Gabriel Críspulo es un paranaense que patentó una camisa especialmente diseñada para vacunarse: la prenda posee aberturas a ambos lados de las mangas y las mismas están recubiertas con una solapa.Es que, para el empresario textil, y al igual que para muchos otros, la pandemia por coronavirus fue un desafío: “Tuvimos que adaptarnos a una nueva vida que no esperábamos porque no habíamos pasado nunca por una pandemia. Tuvimos que reorganizarnos y reinventarnos”, aseguró a“Me reinventé”, destacó. Y fue así como surgió Tauro C & D Indumentaria, una marca de ropa que pronto abrirá sus puertas en un local ubicado en calles Leopoldo Herrera y Mihura.Críspulo contó que la idea surgió después de una jornada de vacunación contra el Covid-19, durante la cual se tuvo que “desvestir entero”.“El diseño es una prueba piloto, ya está patentado, y estamos viendo de hacer más prendas con cierres, botones o broches. Es para quienes no quieran desvestirse porque muchos quieren vacunarse y salir, porque se escaparon un ratito del trabajo”, argumentó. Según anticipó, los precios de las camisas no diferirán mucho del resto de las que hay en el mercado.De acuerdo a lo que comentó Críspulo, las enfermeras que le aplicaron la dosis de refuerzo contra el Covid-19 le dijeron que era “un genio” por su iniciativa. Es que la idea del empresario al momento de diseñar la camina especial para la vacunación, era la agilizar el proceso y no perder mucho tiempo con cada inyección.Además, comentó que la firma ya confeccionó 30 prendas para vacunar a bebés y niños, con brochecitos. “Si los llevás a vacunar, los tenés que desvestir enteros”, comparó el empresario textil. Según detalló, un enterito de bebé ronda los 1.000 a 1.300 pesos y un body, 900 pesos.“El proyecto estuvo cuatro meses subido a una página mundial y como nadie lo hizo, lo patenté”, contó Críspulo e instó a alguna empresa local a sumarse a la iniciativa. “Apunto a que la gente tenga trabajo y conmigo tendrán mucho laburo, porque será apuntar a darle trabajo al minorista. Vamos a arrancar de abajo para darles la posibilidad a los que no la tengan”, remarcó el empresario.