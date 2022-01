La lluvia no frenó la vacunación contra el Covid-19: aplicaron dosis de refuerzo

Avanza la aplicación de dosis de refuerzo contra el Covid-19 en Paraná. Para este martes en el hospital de La Baxada estaba prevista la inoculación a quienes ya tengan cumplidos cinco meses desde la inoculación de la segunda dosis.Pese a las inclemencias climáticas, gran cantidad de personas se acercó hasta el nosocomio para completar su esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.rescató el testimonio de algunos de los que aguardaban en la fila.“Hay que vacunarse”, aseguró un hombre que había recibido dosis de Sputnik y Moderna, y ahora combinaba con Pfizer. “Me contagié, pero los síntomas fueron leves, y fue al principio cuando todavía no estábamos vacunados”, recordó en la ocasión.Respecto de los síntomas que le causó la vacuna, una mujer rememoró: “Con la primera dosis tuve tos y me internaron para calmarme, y con las otras ya no”.“Cuidé a personas con Covid-19 y nunca me contagié. Mi mamá estuvo internada en La Baxada por cinco días, ella estuvo muy grave por otras enfermedades, superó el Covid-19 y falleció el miércoles 19”, contó un hombre que había recibido dos dosis de Astrazeneca y ahora completaba su esquema con Pfizer.“Es fundamental” completar el calendario de vacunación contra el coronavirus “y que todos tomen conciencia que es muy importante vacunarse”, destacó un hombre que fotografiaba el carnet para enviar a la empresa y que quede registrado. “Contraje Covid-19 en febrero de 2021, y sin haber tenido la vacuna, los síntomas fueron leves. Fui un bendecido”, aseguró el trabajador que es paciente de riesgo por haber nacido con un solo riñón.