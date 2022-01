Ana María cumplió 80 años: “Nos gusta permanecer vivos para ser lo que es uno”

Su trayectoria

Críticas al periodismo y al poder político

Nuevos proyectos

La conductora televisiva y maestra de muchos periodistas, antese refirió a la actualidad de la profesión y anticipó cuáles son sus nuevos proyectos para el 2022., aseguró Ana María al anunciar que estoy cumple “80 pirulos”. “Nunca pensé y era opinión generalizada de nuestros hijos que nunca llegaríamos al tono de vida que estábamos viviendo, entrando y saliendo de la casa, manejando cada uno su auto, tratando de vivir mejor, y no era así., aseguró al comentar que su esposo Mario, el domingo pasado, cumplió 80 años y es de capricornio.Consultada Ana María por la trayectoria de su nombre, ésta aseguró: “Porque, como dijo Moine,, excepto con Álvarez”.Tras ejercer como docente de escuelas rurales, Ana María trabajó como locutora en LT 15 Radio del Litoral desde 1962 hasta 1967. En el ´67, se radicó en la ciudad de Paraná, se casó al año siguiente con Álvarez y comenzó desempeñarse en LT 14 Radio General Urquiza. Tres años después, la Dirección de Cultura y Turismo de la provincia la designó conductora de sus ciclos culturales y musicales. En 1985 nació "Mi Ciudad y Mi Gente", un programa de gran audiencia en toda la provincia. Tras 25 años, debió dejar LT 14 en mayo de 1992 y se mudó a FM Litoral. Más tarde, iniciaría a FM Contacto y tendría un retorno por LT 14 desde 1997 a 2001. Regresó a Litoral retransmitiendo además su programa por Elonce TV de Paraná. Su trayectoria la continuaría en Somos Paraná con un programa de interés general que se emitía los días jueves.En relación a la profesión que ejerce desde casi 60 años, Ana María cuestionó:“Ahora, el periodismo está parecido a un banco, donde no atiende nadie y todo es virtual. A eso le llaman bancos híbridos y: ves una señal y todas las señales hacen lo mismo, entonces te hartan de una noticia que al otro día deja de serlo porque hay otra que la supera y es peor”, cuestionó la destacada comunicadora.Ana María se mostró, no solo por las consecuencias de la pandemia por Covid-19, sino. “Los jóvenes éramos la rebelión, no de las cubiertas quemadas, que hasta venden las cubiertas para quemar, o te contratan para las marchas y te rotulan si no vas”, denunció. Y continuó: “Se cerraron las escuelas y nadie mosqueó, se cerraron las facultades y nadie mosqueó, y las universidades no se han abierto. Y ni hablar de los políticos que están jugando para el 23 y ni llegaron al 22, lo que habla deEn ese sentido, ejemplificó el caso del economista y legislador Javier Milei, quien sorteó su primer sueldo en Mar del Plata. “Y un kirchnerista ganó el premio. Es demasiado”, vociferó.Al dar cuenta de sus críticas hacia el poder político, apuntó:, y recomendó mirar Canadá o Australia, “donde hasta el más rico y el más pobre van al mismo lugar”.sentenció.En la oportunidad, Ana María dijo estar “ansiosa por volver”. Y aanticipó sus nuevos proyectos, previstos para marzo de 2022, sobre“Todos necesitamos libertad, paz, amor, pan y trabajo. Abajo los gremios, que haya elecciones cada cuatro años y que nadie vote a aquellos que volvieron a reelegirse para ser reelectos”, fueron sus palabras.