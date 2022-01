Retiraron el mástil del Rosedal para evitar el desplome de la estructura

El mástil ubicado en la zona del Rosedal, frente al monumento al Cóndor, fue afectado por los fuertes vientos que se desataron durante la madrugada del sábado y las lluvias caídas en los últimos días. A los fines de evitar el desplome de la estructura -que mide 18 metros de altura-, personal municipal del área de Alumbrado Público procedió a retirarla y según se confirmó aserá encastrada nuevamente, pero con una altura menor.Según confirmó el director municipal de Alumbrado Público, Carlos Alberto Díaz, se evaluarán las condiciones en las que estaban la base y la estructura “para poder restituirlo a la brevedad posible”.“Estamos en contacto con la arquitecta Lorena Mayor para evaluar si la base está en condiciones a los fines de encastrarlo nuevamente; y tendrá una altura de 15 metros porque le bajaremos dos metros para que en caso que se enrede la bandera, no haya peligro con la altura”, explicó Díaz aEn la oportunidad, el director municipal indicó que estructura estaba corroída “al ras del pedestal” y atribuyó esta condición al paso del tiempo. “Este mástil debe tener entre 50 y 60 años”, estimó al respecto.Por su parte, José Luis Martínez de Alumbrado Público, comentó: “Durante la tormenta de ayer, se dio aviso que el mástil del cóndor estaba inclinado, con peligro de caerse, por lo que una guardia de la Dirección sacó el mástil para volver a restructurarlo a fin de evitar mayores inconvenientes”.Los municipales contaron con el apoyo de personal y la grúa de Enersa para llevar a cabo los trabajos. “Se procedió a cortarlo porque no había otra cosa para hacer porque si no se iba a quebrar la estructura de base de mármol con figuras legendarias”, indicó. Y agregó: “Los tramos tenían un desgaste tremendo por el tiempo y el agua que se mete adentro, como toda columna que tiene ese tipo de viga”. De acuerdo a lo que acotó, el mástil “pesa 200 kilos y tiene un encastre de siete metros”.