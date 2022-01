Un nuevo operativo de donación de órganos beneficiará a cuatro pacientes

En la madrugada de este jueves tuvo lugar en el hospital San Martín, de Paraná, una nueva donación de órganos y tejidos, la segunda del año. De esta manera, cuatro pacientes en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), pueden acceder al trasplante gracias a este gran gesto solidario de otra familia entrerriana.El proceso de donación fue liderado por los profesionales de la Unidad Coordinadora Paraná del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), una de las seis unidades con que se articula la Red Entrerriana de Trasplantes dependiente del Ministerio de Salud de la provincia.Mariana Ramírez, encargada de comunicación del CUCAIER, señaló aque “se ablacionaron riñones y córneas. Por inconveniencia de logística, dado que no pudieron despegar los vuelos de Buenos Aires, no se pudieron desarrollar otras ablaciones”.Comentó que “la distribución se realiza en base a criterios médicos. Las listas son nacionales”. Y acotó que para ello se toma en cuenta “la compatibilidad de donate con receptor, la emergencia y urgencia y el tiempo en espera”.No obstante, aclaró que “riñones y córneas, al no haber nadie en emergencia nacional, si el donante es de Entre Ríos, los receptores serás de esta provincia. Se trabaja en el criterio regional”.Finalmente, precisó que “para los trasplantes más complejos, corazón, pulmón o hígado, el tiempo desde la ablación hasta el implante es muy acotado, por lo que dependemos de las condiciones climáticas y la logística para llevarlas a cabo vía aérea”.