Miles de paranaenses recibieron la dosis de refuerzo en el Hospital de la Baxada

Con 2.500 turnos otorgados, continuó este miércoles en el Hospital de la Baxada la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus. Como en jornadas anteriores, el operativo se desarrollaba con gran agilidad, no había filas y a quienes concurrían le colocaban la vacuna Moderna.“Tengo dos dosis de Astrazeneca. Solamente con la primera tuve un poco de dolor de brazo. Completar el esquema es lo mejor que nos puede pasar, sobre todo con la cantidad de casos que hay”, dijo un hombre aEn tanto, otro acotó: “La tercera dosis es una seguridad para estar más tranquilo. Hoy cumplí cinco meses. No tenía turno, vine a preguntar y me hicieron pasar. Me he cuidado mucho y no queda otra que seguir haciéndolo”.Otro hombre que también hacía cinco meses que se había aplicado la segunda consideró que “está muy bien la vacunación. Ahora estoy muy tranquilo. Si es necesario una cuarta, habrá que ponerse otra. Vivo con mi mamá y nos cuidamos mucho”, manifestó y resaltó: “la gente se tiene que cuidar, no queda otra, esto es mundial”.