Más paranaenses recibieron la dosis de refuerzo contra el Covid en Escuela Hogar

En el marco del plan rector de vacunación contra el coronavirus, se desarrolló una jornada de inmunización en el complejo Escuela Hogar de Paraná y colocaron, con turno previo, 1700 dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer.En esta oportunidad, la coordinadora de los agentes sanitarios, Olga Castañeda, comentó aque hay ciertos días en los cuales no concurre la totalidad de personas a las que se les asigna el turno, debido a que muchos padecen coronavirus y recordó que “una vez que la personas son dadas de alta deben esperar 90 días para la vacunación”y agregó que “los contactos estrechos que no presentaron ningún síntoma, cuando terminan el aislamiento pueden venir a vacunarse”.“Estaba apurada para recibir la vacuna, vine sin turno porque nunca me convocaron”, expresó una mujer que aguardaba recibir la dosis de refuerzo a Elonce TV. Además, destacó que “hay que seguir con los cuidados, el uso del barbijo, utilizar alcohol y demás, no hay que relajarse”.“Es importante contar con la vacuna, afortunadamente nunca tuve coronavirus y espero seguir así”, explicó una joven.En tanto, un hombre destacó que “la vacuna es la mejor opción para luchar con la pandemia”.