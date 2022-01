Estuvo en Terapia por covid y destacó la importancia de recibir la tercera dosis

Con 3.000 turnos para la aplicación de las dosis de refuerzo que en esta jornada fueron de Moderna, se cumplió otra jornada de vacunación contra el coronavirus en el Hospital de la Baxada de Paraná.Mientras esperaba en la fila, Gastón comentó que empezó a implementar el doble barbijo y que la pasó "mal" por el virus."Estuve en Terapia y la mayor parte del tiempo la paseé internado en el Hospital de la Baxada. Fue el 25 de diciembre de 2020. Pensé en mi familia, estaba en una habitación solo", recordó. Y aseguró a: "Acá me atendieron de primera. Me angustiaba, lloraba. Pude salir, pero vi gente que estaba peor que yo. Me quedan miedos, más que secuelas. Esta vacuna significa mucho", enfatizó."Esperemos que esto sea para bien", expresó un hombre, mientras que otro contó que "en septiembre me apliqué la segunda y esto es mucha seguridad, ante la difícil situación por la que estamos pasando", al tiempo que señaló que en su lugar de trabajo "hemos trabajado en burbujas y manteniendo los protocolos".Otro señor manifestó que no le interesa qué marca de vacuna le colocan, sino tener el esquema completo "para seguir viviendo". Acotó que tuvo covid "tenía la primera vacuna y no la pasé tan grave". No obstante, opinó que "deberían disminuirse los espectáculos públicos. Es mucha gente que se junta, andan sin barbijo ni distanciamiento, lo cual hace que se vaya propagando este virus".Un muchacho coincidió en resaltar que le importa tener el calendario completo "para estar prevenido" e instó a reforzar los cuidados.Un joven que llegaba al lugar, señaló a este medio que iba a colocarse la primera dosis. "No entendía bien cómo se hacía", declaró y decidió concurrir sin turno. "En mi familia están todos vacunados, menos yo", contó.Interrogado acerca de si en algún lugar le han pedido el pase sanitario, manifestó: "No salgo mucho".