Previo al ataque habría existido pelea entre adolescente asesinado y un detenido

Policiales Prisión preventiva para los acusados del crimen de un adolescente en Paraná

Pablo Vega, un adolescente de 16 años, fue asesinado durante la madrugada del pasado viernes en Barrio Belgrano de Paraná al recibir un disparo por la espalda.Este lunes el fiscal Juan Manuel Pereyra indagó a Elías Nazareno Ledesma y a Rodrigo Alejandro Ramón Retamal como coautores del homicidio, y luego se acordó con la defensa la prisión preventiva de ambos.Candela Bessa, abogada defensor de los imputados, dialogó con: “Retamal, fue a la cárcel de Gualeguay porque no estaba resguardada su seguridad en Paraná”, indicó.Durante estos 45 días “se avanzará en la investigación. Hay pericias y distintas medidas ordenadas por el fiscal para este lapso de tiempo así se resuelve el caso”, dijo.Sobre el hecho que desencadenó la muerte de Vega, se cree que podría haber existido una pelea entre la víctima y el acusado de tirar a matarlo, un rato antes del crimen en el mismo barrio Belgrano. “No había una enemistad entre ellos, pero ese mismo día Vega, aparentemente, habría querido asaltar a Retamal y su pareja, y lo quiso apuñalar. Luego hubo una pelea mano a mano, pero no pasó a mayores”, señaló.Hasta el momento, no se ha podido localizar el arma de fuego utilizada para el ataque criminal. “En el momento del hecho, se efectuó un solo disparo, que fue el que terminó con la vida de Vega. En el lugar no se encontraron otros proyectiles ni vainas. Se hicieron varios allanamientos, pero solo se secuestraron prendas de vestir”, expresó.El caso está caratulado como “Ledesma Elías y Retamal Rodrigo, homicidio simple”. La pena podría comenzar en ocho años de prisión.