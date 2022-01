Tras las lluvias, piden descacharrizar para prevenir casos de dengue

La coordinadora del nodo epidemiológico de Paraná, Silvina Saavedra,

Síntomas del dengue

Tras las lluvias registradas en la capital entrerriana, desde la Municipalidad de Paraná, solicitan a la comunidad que realice acciones de descacharrización para evitar la proliferación del mosquito y prevenir asi casos de dengue .mencionó aque “las lluvias activan el ciclo del mosquito, ya que se mojan los huevos y nacen las larvas” y recomendó que todos los vecinos de la ciudad controlen sus patios y de haber recipientes con agua que los vuelquen.“No hay que darle oportunidad a que la larva del mosquito se desarrolle y llegue a adulto; siempre en esta época aumenta la población del mosquito, por eso hay que controlarlo", sostuvo. Asimismo, destacó que “muchas veces ocurre que las personas vienen infectadas con dengue de otros países, como Brasil, y cuando un mosquito lo pica ya comienza a contagiar a otras personas".En este sentido, aclaró que todo recipiente que junte agua por más de cinco días es un criadero de mosquitos. Y detalló que en Paraná no se registran casos de dengue, pero “siempre hay que estar alerta.Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulacionesNáuseas y vómitosCansancio intensoAparición de manchas en la pielPicazón y/o sangrado de nariz y encíasAnte estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.Ante síntomas de dengue, se recomienda no automedicarse. No tomar aspirinas, ibuprofeno ni inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es consultar al médico para que él te indique la medicación adecuada.Poe otro lado, Saavedra hizo referencia a la aparición de alacranes en las viviendas. Es por ello que recomendó: realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores; efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones; evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan. Evitar juntarlos con las manos.En sintonía con esto, recomendó para prevenir que aparezcan alacranes en las viviendas utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios; controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras y colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas.En cuanto a la proyección personal, sostuvo que es importante revisar y sacudir prendas de vestir, y calzados; sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño; tener precaución cuando se examinan cajones o estantes; evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.