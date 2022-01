Bajo la lluvia hubo largas filas de paranaenses para realizarse un test covid

Cabe recordar que se realizan hisopados a:

En la Clínica Escolar de Paraná continúan realizando test de covid y acciones de diagnóstico rápido y este martes por la mañana, pese a la lluvia se formaron largas filas de personas esperando ser atendidos.Precisamente, sobre calle Santa Fe, frente al edificio había dos filas distintas, una de personas que estaban esperando ser atendidos por profesionales y que les realicen un test de coronavirus, y por el otro estaban quienes aguardaban recibir los resultados del test.“Es una mañana muy compleja, tenemos muchos hisopados y sigue alto el porcentaje de positivos” dijo una de las responsables de los testeos, a. A su vez, destacó que muchas de las personas “que esperan bajo la lluvia tienen fiebre y es peligroso”En tanto, un inspector de Tránsito que se encontraba realizando acciones de ordenamiento urbano, señaló que “sobre calle Santa Fe no se pueden estacionar vehículos debido a que la calle es muy angosta y lamentablemente muchas personas no lo entienden”.-Mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19.-Pacientes que ingresen a internación (independientemente del motivo - con o sin Covid, y aunque no cursen síntomas compatibles).-Personal de Salud.-Embarazadas (independientemente de la semana de gestación).-Brote epidemiológico en institución cerrada (a evaluar por la Dirección deEpidemiología).