Surubí Albino pescado en Paraná: detallan origen de su “aberración pigmentaria”

, según se indicó a este medio.Uny las fotos se pueden ver en esta nota.Víctor, un pescador artesanal del barrio Los Arenales (noreste de la ciudad), logró capturar el surubí albino, a una, en el lugar del río, denominado comoLa extraña captura lograda este sábado, por el pescador artesanal paranaense, llamó la atención de especialistas y desde la. En los peces de agua dulce, son extremadamente raros, pero excepcionalmente se pueden dar en algunas especies”., melanismo, xantismo, ambicoloración, metacromismo y policromismo, indica un estudio publicado en Ecuador., lo cual, inhibe la migración de melanoblastos (células productoras de pigmentos) de la cresta neural a la capa basal de la epidermis.Generalmente, se manifiesta en los organismos por la ausencia total o parcial, de la pigmentación en la piel, pero una pigmentación normal de las retinas. Sin embargo, en muchos casos, la etiología de las aberraciones cromáticas no está clara y varios factores, incluyendoA pesar de la enorme diversidad de especies de peces presentes en Sudamérica,, tres en Ecuador, un caso en Uruguay y tres casos no proporcionar referencias sobre la localidad,”, según un estudio publicado en Ecuador durante 2021, por un miembro de Wildlife Conservation Society.Según da cuenta el estudio citado, en Argentina, se han registrado casos de albinismo en manguruyú (Zungaro zungaro), armado chancho (Oxydoras kneri), pez gato (Megalechis thoracata) y de pez pulmonado, pirá cururú, o pez salamandra escamoso (Lepidosiren paradoxa).Científicos creen que posiblemente, la endogamia y la contaminación de sus hábitats estén causando estrés en estas poblaciones de peces, potenciado la aparición de esta modificación.Por otra parte, se pudo conocer que “esta anomalía puede implicar consecuencias nefastas para el pez albino bajo ciertas circunstancias.”.Otra característica que llamó la atención a los funcionarios de la mencionada Dirección, es que elPorque según mencionaron, “generalmente no sobreviven mucho tiempo debido a su debilidad a la luz del sol por su falta de color, ya que”.