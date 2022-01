Agua bendita del cielo: la lluvia extinguió el incendio en la Isla Puente

Video: Helicóptero hidrante sobrevuela la Isla Puente para sofocar el incendio

Las lluvias regresaron este domingo por la noche y afortunadamente se extinguieron todos los focos de incendios forestales que se encontraban activos en las zonas de la Isla Puente, frente a Paraná. Los bomberos trabajaron arduamente en las últimas horas para apagar las llamas.En la noche del domingo se desató el temporal alrededor de las 22 horas, en la capital entrerriana y diversas zonas de la provincia, causando que se extingan los diversos focos ígneos activos. Si bien las precipitaciones no fueron abundantes, la caída de agua trajo alivio a toda la provincia, en una de las mayores sequías.Al respecto, el subjefe de Bomberos Zapadores, Juan Pablo Godoy, expresó aque “la lluvia fue un alivio, teníamos previsto retomar las tareas, pero estamos a la espera sobre como continúa todo”.Según detalló Godoy, Prefectura realizará un monitoreo sobre la situación del fuego en la isla, y de ser necesario Bomberos Zapadores, volverá al lugar. “Afortunadamente las lluvias fueron copiosas y creemos que se van a apagar los incendios”. Asimismo, agregó que “la semana anterior fue muy dura, tuvimos muchas salidas”.Consultado sobre lo que originó el fuego, señaló que “aún no sabe, creemos que se trató de un fuego mal apagado, muchas personas van a pasar el día, hacen asado y no se termina de extinguir por completo”. Además, explicó que “en la isla hay mucha vegetación seca y el fuego se propaga con rapidez”.