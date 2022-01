Turismo en Paraná: el balance de la primera quincena “es aceptable”

“El balance de la primera quincena de enero, es aceptable, bueno, teniendo en cuenta que el enero de Paraná siempre es la temporada que más nos cuesta”, dijo a Elonce TV el subsecretario de Turismo de la comuna, Agustín Clavenzani. “Desde el sector público y privado siempre se hace un enorme esfuerzo con el propósito de incrementar las pernoctaciones y las visitas a la capital entrerriana, y hemos tenido excelentes resultados durante todo el año”, acotó.



En este sentido, dio cuenta que “terminamos el año 2021 con un 90 por ciento de ocupación hotelera entre las fiestas, lo cual es muy positivo y del 1º de enero al 9, donde ya tenemos los datos, hay un 64 por ciento de ocupación hotelera”. En esta segunda semana, el porcentaje se incrementó y si bien los números finales estarán en los próximos días, llegaría al 70 por ciento.



“De todas maneras, para ser enero es positivo. Hemos trabajado para que haya eventos que doten de contenido, como fue el vóley, que trajo a Paraná once equipos que le dio ocupación a cinco hoteles de la ciudad y esto fue positivo para el destino”, agregó el funcionario.



Finalmente y sobre las expectativas para los próximos meses, Clavenzani explicó que “febrero suele ser más positivo que enero, por el fin de semana largo de carnaval, por los eventos que hay, y un marzo que suele ser el inicio de la temporada más fuerte que tiene la ciudad; y este marzo en particular será el mejor de todos porque tenemos el Panamericano de básquet, con un tercio del mes con ocupación completa”. Además, está programada la Fiesta de Disfraces.



“Se intenta seducir a aquel que está de paso para que se queda una y por qué no, dos noches, y que a la vuelta también decida quedarse en Paraná”, agregó. Elonce.com