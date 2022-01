Habrá cuatro sábados de “Música en el Anfiteatro” en Paraná

El 29 de enero comenzará a desarrollar “Música en el Anfiteatro”, un ciclo cultural con epicentro en el Anfiteatro Héctor Santágelo. Se desarrollará durante cuatro fines de semana. Cada noche de sábado se presentará en el escenario un género musical distinto.

Al respecto, el intendente, Adán Bahl, indicó a Elonce TV que la idea es que “lo disfruten los paranaenses y también los turistas que visitan la ciudad”. Acotó que será gratuito y habrá patio gastronómico. Además de cuenta de la arista que conlleva esto y es que los artistas locales puedan mostrarse ante el público.

El presidente municipal expresó que la infraestructura del lugar tiene una monitoreo permanente y que se inscribirá previamente para poner un límite de gente por seguridad, sobre todo sanitaria. “El lugar está muy bien cuidado e iluminado. La accesibilidad está garantizada”, expresó.

Asimismo, adelantó que los domingos se proyectará cine bajo las estrellas, también sin costo de entradas.



“A esto le ponemos mucha gestión, porque la fiesta es gratuita pero la entrada no es gratis. Muchos de los artistas los gestionamos con el Ministerio de Cultura de la Nación, por lo que no implica erogación para el municipio, apuntando a una amplitud de estilos”, manifestó Bahl.



Sobre el trámite para reservar un lugar, se informó que hay que ingresar a la web del municipio a partir de este sábado. Hay que estar registrado en Mi Paraná y con ello cada uno puede anotarse en la noche que se desea concurrir. Se permitirá el acceso de 2.000 personas y en el momento de ingreso se pedirá el pase sanitario.



Finalmente, la subsecretaria de Salud de Paraná, Silvina Saavedra dio cuenta de que todas personas mayores de 13 años tienen que acreditar las dos vacunas contra el covid y no presentar síntomas. “Si me estoy sintiendo medio mal tengo que usar barbijo”, aconsejó. GRILLA Sábado 29/01: Fusion Indie

-Los Tabaleros

-Suma Paciencia (Concepción del Uruguay)

-Zaccaro y Los Puerkos (Paraná)



Sábado 05/02: Rock Emergente

-Santiago Motorizado

-Salsa de Choclo (Concordia)

-Cultura Frita (Paraná)



Sábado 12/02: Folclore / Jazz

-Raúl Barboza

-Los Tinguiritas (Concordia. ATP)

- Paraná Big Band (Paraná)



Sábado 19/02: Cumbia

-Los del fuego

-La sin nombre

- Preguntale Aquel (Paraná)