Aire acondicionado del auto: consejos para que funcione correctamente en verano

Paraná Dejó el auto frente a su trabajo y lo tapó con cartón para resguardarlo del sol

El aire acondicionado es uno de los equipamientos de confort más importantes del auto. Y en verano, lo es todavía más. Además de refrescar, también es el encargado, entre otras funciones, de mantener la humedad del habitáculo ubicándola en el 30%. Al mismo tiempo, a través de su filtro, elimina impurezas que pueden causar alergias, tos y estornudos.Para que el aire acondicionado funcione de la mejor manera durante las jornadas agobiantes, lo principal es “bajar las ventanillas y circular un par de cuadras para que salga el calor concentrado”, contó aMiguel del taller mecánico 60 Segundos.Además, el especialista señaló que es fundamental cambiar cada seis meses o un año los filtros del polen. Según señaló hay dos tipos “uno de papel y otro con partículas de carbón activado que atrapa la tierra, bichos, hojas y otras cosas”.El aire acondicionado en los autos es “como una heladera. Mientras más se usa, mas frio genera porque no se pierde el gas”. En invierno “también es necesario usar la calefacción, porque si no se usa durante un año, puede haber una fuga o pérdida y no enfría”.Ante las altas temperaturas que se registran, un auto puede llegar a los 55 o 60 grados. “Es recomendable no dejar desodorantes, perfumen ni alcohol en gel, porque podría estallar del calor”.