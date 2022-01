Bajó la concurrencia a centros de testeo, tras nuevos criterios para hisopar

Nuevos criterios para hisopar en Entre Ríos

A diferencia de días anteriores, durante la mañana, las cámaras de Elonce TV registraron una menor concurrencia de personas en la posta respiratoria del Hospital San Martín para realizarse un test de covid. Esto se debe a que desde este jueves comenzaron a regir nuevos criterios para hisopar.Se recordará que días anteriores la demanda para realizarse un test de covid era muy alta, ya que se formaban filas de unas tres cuadras y se hisopaban unas 300 personas durante la mañana.En declaraciones a, el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar, había aclarado que “se estableció un redireccionamiento de la estrategia sanitaria teniendo en cuenta la evidencia que”.“Los síntomas en este momento son los suficientemente claros para realizar un diagnóstico con criterio clínico y epidemiológico; por los tanto no se requiere de hisopados”, expresó.-Mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19.-Pacientes que ingresen a internación (independientemente del motivo - con o sin Covid, y aunque no cursen síntomas compatibles).-Personal de Salud.-Embarazadas (independientemente de la semana de gestación).-Brote epidemiológico en institución cerrada (a evaluar por la Dirección deEpidemiología).