Vecinos reclaman mayor seguridad tras el robo a mano armada a una heladería

Un grupo de vecinos de Avenida Ejercito de Paraná, se autoconvocaron y piden mayor seguridad en relación a los últimos robos y hechos de inseguridad que han ocurrido en la zona.Este miércoles, alrededor de las 14, dos hombres ingresaron a una heladería y con un arma amenazaron a las empleadas. “Los hechos pasan durante la mañana y la siesta”, dijeron a“Los vecinos venimos soportando robos a cualquier hora del día y una heladería sufrió un robo a mano armada. Lo vemos con preocupación porque siempre fue una zona muy barrial y siempre nos cuidamos entre todos”, expresó a Elonce TV una vecina.Según indicaron, la zona afectada por constantes hechos delictivos en Avenida Ejercito entre Galán y O`Brien.En tanto, un hombre manifestó que además de “vecinos también somos comerciantes. Cada dos días se meten a los hogares. Han desvalijado casas y la gota que rebalsó el vaso fue lo que pasó en la heladería. No queremos esperar a que ocurra una tragedia”.“Estamos cansados porque no tenemos respuestas y los ladrones siempre roban en nuestra zona”, dijo. Seguidamente agregó que “en la cuadra se encuentra la Comisaria Sexta, hacemos las denuncias y hablamos con ellos, pero no hay soluciones”.Al Comisario Mayor de la jurisdicción, los vecinos le solicitaron que un policía que recorra la zona: “pero no fue suficiente, porque los hechos siguen sucediendo. Sabemos que la zona es grande, pero la demanda de inseguridad es mayor”, apuntó otra vecina. “Todos los días tenemos un robo nuevo”.“Por el robo de la heladería, llamé a la comisaria sexta pero no me atendieron y por eso me comuniqué con el 911, que enseguida mandaron dos móviles”.Una vecina compartió su experiencia: “me robaron el 7 de octubre. Entraron a mi casa por atrás y nadie vio nada. Yo encontré a un ladrón y me saludó, en ese momento no reaccioné”.“Yo no veo la seguridad que antes había en la zona”, finalizó.