Vecinos reclaman por el mal estado de calle Rondeau y pérdidas cloacales

Vecinos de calle Rondeau al final, en la zona de la Toma Nueva, reclaman hace tiempo por el mal estado de la calle. Al histórico reclamo se suman caños rotos y pérdidas de agua y líquidos cloacales.“La última vez que arreglaron la calle fue cuando un caño reventó y ahí pasaron la máquina, pero después ya no. En esta oportunidad no tenemos respuestas”, expresó aCarlos Rivero, un vecino.El hombre realizó varios reclamos a Obras Sanitarias y también dialogó con “algunos funcionarios que conozco, pero no han venido, no hacen nada”.Según comentó el hombre, la pérdida comprende calle Rondeau desde Surubí hasta la planta de Agua: unos 250 metros. “Además la calle es de tierra y muchos vecinos tenemos problemas respiratorios. Una señora tiene dificultades en sus pulmones y yo tengo EPOC".