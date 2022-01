Incumplimiento en el transporte urbano: “La empresa debe garantizar el servicio”

Paraná Intimaron y multaron a Buses Paraná por la merma de coches en circulación

La Municipalidad de Paraná intimó y multó a Buses Paraná por la merma de coches en circulación. La empresa redujo la cantidad de unidades que deben prestar el servicio de transporte de pasajeros en la capital entrerriana y aduce faltante de personal por contagios de Covid 19.“La empresa explicó que es por casos de coronavirus, pero sostenemos que deben garantizar que no falten unidades, y que se desarrolle de manera normal el servicio”, dijo, al agregar que “intimamos para que no falten unidades y además multamos cada día por cada unidad que no este”.“Deberían funcionar 94 colectivos esta mañana salieron 89 y ayer un poco menos, hay una irregularidad que afecta a la frecuencia y al usuario, la empresa debería tomar acciones en caso de una emergencia”, valoró Dlugovitzky.