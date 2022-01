Vecinos piden que los terrenos linderos al Patito Siriri “sean de uso público”

Vecinos autoconvocados se reunieron este martes con el intendente de Paraná, Adán Bahl, para dialogar sobre los terrenos linderos al Patito Siriri.



“En la reunión el presidente municipal dijo que no podía comprometerse garantizar la expropiación de los terrenos ya que eran muy costos y no sabía si los fondos iban a estar”, dijo uno de los vecinos autoconvocados, Dario Dayub, a Elonce TV.



En este sentido, destacó que en la misma reunión el intendente “se comprometió a seguir dialogando con lo vecinos en una agenda ambiental; invitó a seguir con el tema (de los terrenos), pero estamos solos”.



Al finalizar, Dayub insistió: “Queremos que el terreno vuelva a ser usado por la sociedad de Paraná y no quede en manos del privado”.