El transporte urbano se ve “afectado” por la cantidad de colectiveros aislados

La tercera ola de contagios por coronavirus afecta al sector privado y las empresas y comercios están sintiendo las consecuencias de tener empleados en aislamiento, ya sea porque son casos positivos o contactos estrechos.



“Le comunicamos a la Municipalidad de Paraná que tenemos un grupo importante de choferes contagiados y/o aislados por contacto estrecho y que estamos tratando de mantener las frecuencias, pero a veces los trabajadores se comunican a primera hora avisando que están aislados y no podemos cortar las vacaciones de los que las pidieron hace 20 días”, dijo el empresario Marcelo Lischet, socio gerente de Transporte Mariano Moreno SRL y de Buses Paraná.



“En este momento hay 17 personas que no están yendo a trabajar (entre contagiados y contactos estrechos) y eso está afectando al servicio”, sostuvo.



“En otros oficios los aislados por contacto estrecho pueden trabajar desde sus casas, pero en el caso del transporte eso es imposible porque los colectivos no se pueden manejar a control remoto”, afirmó.



Finalmente, Lischet advirtió que “la situación se va agravando con el correr de los días”, pero destacó la información que indica que a fin de mes comenzaría a disminuir la cantidad de contagios. (Fuente: APF)