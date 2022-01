“Todavía hay muchos chicos si vacunar”, alertan desde Centro de Salud

En el centro de Salud Malvinas Argentinas, de Barrio Paraná XIV, realizan hisopados y también vacunan a niños contra el covid. En ambos casos es con turno.La directora, Paola Benítez informó aque en el lugar atienden de lunes a viernes de 7 a 19 y los sábados de 8 a 12.Aclaró que en cuanto a los hisopados que “se trabaja con turnos programados para quienes presenten síntomas y con evaluación clínica. Los días que estamos hisopando son martes, miércoles y jueves”. Por ello, quienes presentan síntomas en otras jornadas pueden concurrir al hospital San Martín o a centro de testeos de Plaza Carbó.Asimismo, acotó que en el centro asistencial “contamos con un médico clínico, una pediatra y una ginecóloga. Por situaciones de aislamiento hubo un tiempo en que no tuvimos clínico, pero ahora ya se reincorpora”.Por otra parte, manifestó que “vacunamos a chicos de 3 a 11 años, también con turnos por el espacio en la institución y por el escaso recurso humanos con el que contamos por personal aislado o de licencia”.Al respecto, la enfermera Mariela Retamar, ratificó que “los centros de salud tenemos permitido aplicar vacunas a los niños. Llamamos a los papás y también a los adultos que no tienen ninguna dosis. Lo realizamos en las jornadas en que no se hacen hisopados”.Recordó que “en noviembre se fue a vacunar a las escuelas, pero todavía hay muchos chicos si vacunar”.Manifestó que “los papás se demoraron y hasta llegar acá están con dudas. La vacuna es lo mejor para cuidar a los chicos y protegerlos de la enfermedad grave”.“De calendario vacunamos de 9 a 12 y de 13 a 17. Pero con Sinopharm otorgamos los turnos”, completó.