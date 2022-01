No hay pacientes por Covid19 en San Roque: remarcan la importancia de vacunarse

El director del San Roque German Hirigoyen, dialogó con Elonce TV sobre la situación que atraviesa el hospital materno infantil tras el aumento de casos de coronavirus.

“Actualmente no tenemos pacientes pediátricos internados con covid, pero sí tenemos personas gestantes con coronavirus en el hospital”, indicó.



Según relató el profesional, el hospital se organiza en “semanas epidemiológicas”, que les permite “analizar cómo se desarrolla el aumento de casos”. Por ejemplo: “en las semanas 47, 48 y 49, que corresponden a las dos últimas del mes de noviembre y la primera de diciembre, la tasa de positividad era cero. En cambio, en la semana 1 del 2022, la positividad subió al 38%: de 202 testeos hubo 133 confirmados. Esto nos indica un incremento de casos abrupto”.



Hirigoyen señaló que “el hospital es una maquinaria compleja en cuanto a la cantidad de profesionales que intervienen. Si bien tenemos casos positivos en los trabajadores, mantenemos los números del personal de meses anteriores. Los contagios no se han dado dentro del San Roque. Esto lo sabemos, porque el nodo epidemiológico del hospital, analiza cada caso para establecer donde se contagian”.



Punto aparte, el director del hospital de niños, remarcó la importancia de mantener los cuidados de higiene personal y el uso del barbijo, pero sobre todo de vacunarse. “La vacuna es una herramienta fundamental que demostró servir”.



Actualmente, el nosocomio, vacuna a “niños de 3 a 11 años y personas gestantes y puérperas”, finalizó. Elonce.com