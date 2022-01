Realizaron la apertura de sobres para licitación del Centro Distribuidor Sur

Sobre la obra

Se abrieron los sobres para la licitación del Centro Distribuidor de Agua Sur en Paraná. “Desde el año pasado estamos con una planificación, ya que siempre esta zona tiene inconvenientes con el agua; se han ido buscando soluciones parciales que fueron dando resultado ya afortunadamente esta será la definitiva”, dijo el intendente de Paraná, Adán Bahl, aEl intendente de Paraná destacó que, tras la apertura de sobres prontamente comenzarán las obras y “será una solución definitiva para las 40.000 personas en la zona. Se trata de una de obra que estaba prevista en el plan original de la planta Echeverría por diversas cuestiones no se hicieron”, dijoAsimismo, destacó que “tuvimos reuniones con los vecinos de la zona y muchos estaban enojados porque el agua no llegaba, sabemos que tenían razón por ello trabajamos para mejorar la situación”. En este sentido, destacó el acompañamiento de la Nación y Provincia y sumó: "se presentaron tres propuestas, qur tienen que evaluar y luego estimamos que en 90 días iniciarían las obras”.En tanto, uno de los referentes del ENOSHA expresó que “trabajamos para atacar la falta de agua ya que es un recurso básico y estas obras que son una política de Estado; y el objetivo es que todos los entrerrianos accedan al agua”.Por su parte, la presidenta de la Asamblea Vecinalista, Alicia Galuser, ponderó la obra y contó que “fuimos escuchados por el intendente ya que los pozos no era una solución para este tema, la zona sur de Paraná se fue ampliando y tuvimos inconvenientes con la provisión de agua; ya que no había obras”.El proyecto ya fue presentado a los vecinos. Consiste en un acueducto de 13 kms de extensión (sin interrupciones ni ramales), desde la planta de Echeverría en la zona de la Toma Nueva hasta el actual Centro Distribuidor en Parque del Lago y de allí al nuevo centro que se ubicará en calle Juan B. Justo, entre Garrigó y Zanni. En ese lugar se agregarán otros 6 km de ramales para las conexiones domiciliarias.