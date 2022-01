Los aislamientos preventivos por covid complican a los bancos en Paraná

“Si bien hasta ahora todos han abierto las puertas, hay dificultad en algunas sucursales para la atención”, señaló Juan Carlos Navarro, secretario general de la Bancaria Paraná. Explicó que esa situación se produce por el aislamiento preventivo que deben cumplir las personas que son contacto estrecho de casos positivos de coronavirus.



Ese es el caso de varios empleados bancarios de Paraná, que “deben aislarse no tanto por ser caso positivo, sino por ser contacto estrecho”, apuntó. Y continuó: “A eso se agrega que estamos en período de vacaciones. Todo esto es lo que está generando inconvenientes en los bancos, por falta de personal”.



Apuntó que “si bien no ha afectado de manera tal que no pudieran funcionar, algunos bancos sí han visto restringida la tarea en varias sucursales”.



La entidad más afectada por esta situación es el Banco de Entre Ríos SA (Bersa), debido a “la cantidad de empleados que tiene”, señaló el titular de la Asociación Bancaria de Paraná. Por eso es que la casa central de ese banco “ya está derivando a trabajo remoto en algunos sectores, para que no haya tanta conglomeración de gente”.



Al respecto comentó que el Bersa “puede hacer trabajo remoto porque tiene la administración central”. En cambio, “el trabajo en sucursal, la atención al público, es muy difícil hacerla en forma remota”, apuntó.



Navarro aseguró que “dentro de los bancos en general no se han producido contagios, gracias a los protocolos que se aplican”. Y agregó: “Entre los empleados bancarios han sido más los aislamientos por contacto estrecho que por casos positivos”.



Por último, aseveró que las entidades cumplen con la aplicación de los protocolos y los aislamientos preventivos correspondientes. “El compañero que tiene un contacto estrecho, presenta la certificación que se requiere y el banco respeta el cumplimiento del aislamiento”, remarcó. (APF)