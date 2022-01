Accesibilidad: la alegría de Marcos al llegar a la playa y su deseo para el 2022

Marcos Piñón fue uno de los adolescentes con discapacidad motriz que este viernes pudo llegar hasta la playa del Balneario Municipal de Paraná gracias a una de las seis sillas anfibias que la comuna dispuso para garantizar la accesibilidad a ese espacio público.“Es maravilloso que chicos con sillas de ruedas tengan esto para meterse al río”, ponderó el adolescente de 15 años aY agregó: “Me gusta el río, la arena y los profes son una masa”.Marcos es un apasionado por el folclore del Litoral. Se recordará que este miércoles se presentó, junto a Sofía Drei, en el espacioque se emite por el“Y mañana me voy a Alcaraz a tocar”, anticipó el joven percusionista.En la oportunidad, se le consultó a Marcos cuál es su deseo para este 2022. “Tener una casa en planta baja”, clamó sin dudarlo. “Porque tengo un montón de escaleras y no me puedo independizar”, contó en relación a las dificultades para trasladarse.En la ocasión, uno de los instructores municipales, Carlos Reynoso, contó que conoce a Marcos desde muy pequeño porque forma parte de la escuela municipal de Deportes Adaptados.“Esto es un gran avance para la ciudad y para cambiar el enfoque sobre la discapacidad, para volver a estos espacios públicos más inclusivos, que todos tengan la posibilidad de acceder al generarle las adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan disfrutar como lo hacemos todos”, ponderó el profe en relación a la incorporación de las sillas anfibias para la playa.