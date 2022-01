El Hospital de la Baxada ya dio más de 1.000 turnos para hisoparse

Desde que lanzó el sistema de asignación de turnos para hisoparse vía web, el Hospital de la Baxada ha completado un total de 1.025 turnos. Hasta este jueves, ya se habían otorgado turnos prácticamente a todos los que lo habían requerido.El sistema se lanzó el lunes 3 y buscó reemplazar el mecanismo de las largas colas que se generan en el Hospital San Martín.Para eso, el Hospital de la Baxada apeló al sistema informático que ya puso en práctica para otorgar turnos vía web en todas las especialidades, que se lanzó en octubre pasado.Para acceder a los turnos para hisopado hay que ingresar a la página de internet del Hospital de la Baxada Teresa Ratto, a http://turnos.hospitaldelabaxada.com.ar y crear una cuenta de usuario. Los pacientes del nosocomio que ya tienen cuenta deben obviar ese primer paso.Luego, el sistema te pregunte si la persona es paciente del hospital: hay que seleccionar la casilla “Sí”.Después, se completan los datos del paciente y es preciso seleccionar la especialidad, que en este caso es “hisopados”.Entonces, el sistema abrirá dos alternativas: hisopado por Covid , que no tiene costo; y para viajes, que tiene costo, según sea PCR o Test Rápido.El sistema tomará la solicitud y asignará un turno cuando haya disponibilidad.Desde el nosocomio recomendaron, una vez terminados los pasos, chequear el correo y pantalla de autogestión para saber si se han asignado los turnos solicitados.Respeto de la demanda que hubo en estos días, el director del Hospital de la Baxada, Teresa Ratto, dijo que “a veces la gente quiere hisoparse para sacarse la duda y eso no es así, menos en este contexto donde hay mucha demanda y tenemos muchos aislados nosotros también. Solo se hisopan los casos sospechosos, que tienen síntomas”.- Contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto: 10 días de aislamiento desde el momento del último contacto con un caso confirmado, o 7 días de aislamiento y un test negativo a partir del séptimo día más 3 días de cuidados especiales (no concurrir a eventos definidos como de mayor riesgo -eventos masivos, reuniones sociales-, utilizar barbijo de forma adecuada –bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo).-Contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo (con menos de 5 meses de completado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo): 5 días de aislamiento más 5 días de cuidados especiales (no concurrir a eventos definidos como de mayor riesgo -eventos masivos, reuniones sociales-, utilizar barbijo de forma adecuada –bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo). Se podrá indicar la realización de test diagnóstico luego del quinto día en situaciones especiales (ej: trabajadores en contacto con población de riesgo).-Casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto: 10 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.- Casos confirmados con esquema de vacunación completo (con menos de 5 meses de completado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo): 7 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más 3 días de cuidados especiales (no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo).A todos los casos confirmados se les inhabilitará el pase sanitario por 10 días para concurrir a eventos masivos u otras actividades consideradas de mayor riesgo.Es fundamental el control del cumplimiento de los días de aislamiento de los casos y cuarentena de los contactos estrechos, según las normativas vigentes.