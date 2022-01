Centro de salud está desbordado por importante demanda para testeos de Covid-19

Centros de salud de Paraná tienen una importante demanda para realizar test de coronavirus. Desde el centro de Salud Oñativa, indicaron a Elonce TV cómo trabajan ante la alta demanda de pedidos de test.Elonce TV registró largas colas de pacientes esperando para realizarse un test de coronavirus. Al respecto, una de las trabajadoras del área de Epidemiología del centro de salud, Mónica, señaló aque “cuando las personas asisten por un posible caso de coronavirus, deben ser atendidos por el médico de guardia y determina si es necesario hisopar al paciente o no”. Asimismo, detalló que los tets se realizan en tres turnos diferentes: a las 7:30; 10:30 y 12:30 horas y “se testean unos 12 pacientes por turno”, dijo.Asimismo, explicó que de diez pacientes que se hisopan siete son positivos; “la gente tiene que venir con paciencia porque trabajamos como podemos, no hay personal”, sostuvo la trabajadora al aclarar que en el centro de salud solo realizan test rápidos.Muy angustiada, señaló que “las personas no nos entienden, nos gritan y no nos respetan estamos exhasustos y hacemos todo lo que podemos” y destacó que “el personal es muy reducido".