Estudiantes con Covid en Bariloche: fuerte reclamo de padres contra la empresa

Un grupo de padres hicieron un reclamo en la terminal de ómnibus de la capital entrerriana, debido al masivo contagio de coronavirus de jóvenes que viajaron a Bariloche y la falta de comunicación entre los responsables de la empresa y los preocupados padres. Según contaron a Elonce TV, hubo un tratamiento deficiente a partir del diagnóstico positivo de una coordinadora y el desorganizado aislamiento que debieron guardar en el hotel.Se trata de 57 chicos oriundos de Paraná que viajaron con la empresa Travel Rock, de los cuales, 43 y dos padres que acompañaron, se contagiaron de coronavirus.Según contó Laura Frutos, tras el positivo de la coordinadora, fue aislada y los chicos siguieron haciendo vida normal por dos días. “Cuando fueron a hacerse el test, porque al día siguiente debían volver, ahí saltó que la mayoría dio positivo”, dijo a Elonce y agregó que “a los contactos estrechos, los mandaron de vuelta y a los demás, los aislaron. La empresa me llamó una vez, para informarme el positivo de mi hijo y preguntarme si lo iba a ir a buscar o no. Después de eso, no hubo más comunicación oficial”, señaló.Las críticas de los padres se centraron en la falta de organización con los menores que debieron ser aislados. “La empresa nos dijo antes del viaje, que estaban preparados si había contagios y nos pidieron que nos quedemos tranquilos, pero el día que todos dieron positivos, la cuestión se desbordó”, dijo una de las madres y agregó: “los chicos no tenían agua, no tenían comida, hacía calor y no tenían ventiladores. Incluso, estuvieron casi 36 horas sin comer. La verdad que fue un desastre”, resaltó una de las madres que esperaba el regreso de los menores.“Estaban bien atendidos por un médico y controlados durante los ocho días de aislamiento, pero les faltaba que los atiendan con la comida. La alimentación era muy irregular, yo les hacía los pedidos por una aplicación y así le mandaba la comida", contó Laura a Elonce TV y agregó: “no podían salir a comprar para comer, por eso le pedíamos la comida”, señaló.“Había como cinco pisos del hotel con chicos aislados por Covid y los padres estábamos desinformados. No había comunicación. Es más, ahora que están volviendo, es uno de los padres que fue al viaje, el que nos informa por dónde vienen los chicos”, resaltó el padre de una joven que viajó a Bariloche.Además, el hombre contó que “la empresa se olvidó de dos chicos en Bariloche y no viajaron con el contingente, van a tener que venir solos. Te podés olvidar de una valija, pero no de dos personas”, remarcó el hombre a Elonce TV y agregó: “también se perdieron dos valijas y la empresa no se hace cargo. Me dieron el teléfono de un taller mecánico para que haga el reclamo y de ahí, me transfirieron la llamada para consultar sobre lo que pasó”, relató asombrado.“Lo que nosotros advertimos, es la falta de información de la empresa. Porque te venden el viaje, diciendo que está todo controlado, pero a varios padres no los llamaron para informarles cómo estaban los chicos. Y ahora, estamos esperando a que lleguen con los mensajes que nos van mandando los chicos, pero la empresa nunca nos dijo a qué hora llegaban”, remarcó otra de las madres en la terminal de ómnibus de Paraná.Laura recalcó que la “empresa Travel Rock, podría haber hecho un grupo de Whatsapp para informar a todos al mismo tiempo, ellos tenían todos nuestros datos, para tenernos informados diariamente de la salud de los chicos. Es lo mínimos que tendrían que haber hecho”, remarcó Frutos.Otro padre se sumó al reclamo y sostuvo que “lo lamentable es que esto va a continuar, porque ese hotel, sigue con chicos con coronavirus y la situación está descontrolada”, indicó y agregó que “como mínimo, la empresa no estuvo a la altura de las circunstancias”, concluyó.