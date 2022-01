Masiva jornada de vacunación abierta contra el coronavirus en Paraná

Una masiva jornada de vacunación abierta sin turnos se desarrolló este miércoles en el Hospital de la Baxada. Abarcó primera dosis y segunda de Pfizer para adolescentes, de 12 a 17 años y también refuerzo para mayores de 18 años que hayan cumplido cinco meses de haberse aplicado la segunda dosis.Una adolescente que concurrió a recibir la primera vacuna manifestó que “no quería la vacuna” pero que decidió fue en esta jornada “porque la están pidiendo por todos lados”. Su mamá acotó: “ya era hora de traerla” y admitió que con los jóvenes “es complicado porque a toda hora te dicen que no. Pero es una obligación. En mi caso tengo las dos dosis”, expresó la mujer oriunda de Colombia y que reside en nuestro país desde hace cinco años.En tanto, un chico de 15 años dijo que “tenía miedo” por lo cual no se había vacunado, al igual que su mellizo. “Ahora estoy más convencido”, manifestó. En tanto, su madre admitió que “tampoco tengo colocada ninguna dosis. Mañana me toda la primera en el dispensario”. No obstante expresó que han tenido “muchos cuidados” sanitarios y que “ninguno se enfermó”.Consideró “perfecto” que se requiera el pase sanitario. “Tenemos que tomar conciencia, porque hay gente que se está muriendo por esto”, alertó. “Si o si nos vamos a vacunar todos”, enfatizó.Un hombre que acompañó a su hija a recibir la segunda dosis, recalcó que lo relevante de “enseñarles la responsabilidad” y reflexionó que “te da cosa el descuido de la gente, muchos sin barbijo o usándolo de manera incorrecta”.Un joven mayor de edad indicó a este medio que todavía no tenía ninguna dosis “por una decisión mía”, pero sostuvo que las vacunas le parecen “buenas” y que se ha cuidado muchos. “Tendríamos que vacunarnos todos, así esto se termina”, enfatizó.Un chico de 14 años fue a colocarse la primera dosis. Si bien no tenía una opinión sobre la vacuna, su mamá resaltó: “es importantísima. Es una gran cosa”.