Rige el pase sanitario en Paraná: “Es cuestión de responsabilidad entre todos”

Sociedad Seis preguntas y respuestas sobre el Pase Sanitario

Rige en Paraná la implementación del pase sanitario a la que adhirió la provincia de Entre Ríos por decreto. Al respecto, el secretario del área municipal Legal y Administrativa, Pablo Testa, explicó aque “el pase sanitario se pedirá en aquellos eventos masivos de más de mil personas, sea que los lugares sean salones cerrados o abiertos; además de locales bailables, discotecas o eventos similares, y salones de fiesta que son lugares cerrados y realicen actividades bailables”.Respecto de las responsabilidades, el funcionario municipal indicó que “el decreto provincial, que remite a una resolución de Nación, hace responsable del control a los privados que organicen estos eventos, es decir que en la puerta de ingreso le pedirán el pase sanitario”.“Y el privado que no lo realice, de ser percibida la falta de control, tendrá las sanciones que se le apliquen a través de las actas que se labren y se envíen al Juzgado de Faltas”, comunicó y agregó: “Si al evento lo organiza el Estado, será el Estado el que controlará el pase sanitario”.Por su parte, la subsecretaria municipal de Salud, Silvina Saavedra, coincidió: “Esto es para proteger a quienes van a esos eventos masivos o en esos lugares cerrados”.Y agregó: “En la aplicación Cuidar, así como figura la vacunación, sale si esa persona fue testeada o no; porque si se detecta que fue testeada, no puede entrar a un evento masivo. Lo mismo ocurre para el caso de los contactos estrechos, porque el contagiado debe informar quiénes fueron sus contactos estrechos”.