Remodelación de la peatonal: para Bahl, “la obra finalizaría en julio”

Hasta el 10 de enero permanece cortada la circulación en calle Andrés Pazos, desde Corrientes hasta Buenos Aires, debido a las obras de puesta en valor de la Peatonal San Martín de Paraná.“Es el tiempo necesario para pasar un poliducto subterráneo que llevará todos los servicios; la obra estará concluida en una semana y luego se habilitará nuevamente para que las personas puedas pasar”, comunicó a través deel intendente Adán Bahl. En la ocasión, recordó que, durante las Fiestas, el obrador fue retirado de la peatonal “para que las personas puedan acercarse a disfrutar, a comprar”, y se concentraron los trabajos en plaza 1º de Mayo."En los próximos días se cortará calle Urquiza porque hay que hacer la parte paralela a plaza 1º de Mayo; hay que trabajar en el mandapeatón que es propio de la peatonal y calle Urquiza va con hormigón reticulado para darle ese sentido de amplitud a la plaza”, anunció el intendente al remarcar que “serán tres los frentes de obra en esta semana”.“El avance de obra es importante, se invierte más dinero todos los meses y el objetivo es que (la remodelación de la peatonal y las plazas Alvear y 1º de Mayo) esté terminada en julio de este año y las ampliaciones estipuladas, en noviembre”, indicó al dar cuenta de la puesta en valor de las calles paralelas a la peatonal.“Es una obra significativa dado que este es el espacio comercial más importante que tiene la ciudad, así que hay que dejarlo muy bien para que lo disfruten los paranaenses y para que quienes nos visiten, se lleven una buena impresión”, argumentó.En la ocasión, refirió que está proyectada una obra de canalización de los excedentes hídricos que provienen de las napas freáticas ubicadas debajo de la catedral metropolitana “para preservar ese edificio histórico”.Consultado al intendente por el aumento de casos de coronavirus en la ciudad, éste comentó: “Trabajamos en sintonía con Provincia, poniendo a disposición todos los recursos que tenemos”.“Hay una gran demanda en el nuevo centro de testeos que se instaló detrás de Casa de Gobierno, porque hay un incremento en los contagios y dado que quienes tienen síntomas deben hacerse el testeo para poder abordar la enfermedad a fin de evitar los contagios”, indicó Bahl y reiteró las medidas sanitarias de protección e instó a vacunarse contra el Covid-19.En la oportunidad, Bahl se mostró “gratamente sorprendido” por el movimiento turístico en la ciudad. “Trabajamos con el sector privado para que las actividades estén calzadas por fin de semana para que el sector gastronómico y hotelero pueda funcionar”, argumentó. “Nuestras playas están en condiciones, si bien no nos podemos meter al agua”, agregó al respecto.Tras los inconvenientes que dejaron sin el servicio a los usuarios durante varios días seguidos, el intendente comunicó que “las reservas de agua potable están a pleno” y al recordar que se encuentra en vigencia el decreto por la emergencia hídrica, recomendó: “Hay que cuidar el agua”.“Se intensificarán los controles, pero no queremos aplicar multas, sino que se cuide el agua porque bajar la presión significa que a quien esté más alto, no le llegue el agua”, justificó.